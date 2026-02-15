Abren inscripciones para el curso” Manuarte” en Plaza Huincul

Se encuentran abiertas las inscripciones para el Curso Manuarte, una propuesta de formación totalmente gratuita orientada a la realización de muebles con materiales reciclados y artesanías mediante técnicas variadas.
El curso estará a cargo de la profesora Daiana Soto y se dictará todos los miércoles, en el horario de 9:00 a 11:00, en la sede vecinal del barrio Suyai, ubicada sobre avenida San Martín, en la ciudad de Plaza Huincul.
Las clases comenzarán el 18 de febrero y están destinadas a personas interesadas en el trabajo artesanal, el reciclado creativo y la producción manual, promoviendo prácticas sustentables y el aprendizaje de oficios.
Las personas interesadas pueden inscribirse de manera presencial en la Sede Vecinal del barrio Suyai o comunicarse al 299 4231215 para más información.