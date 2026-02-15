Abren inscripciones para el curso” Manuarte” en Plaza Huincul

En la sede vecinal del barrio Suyai.

Se encuentran abiertas las inscripciones para el Curso Manuarte, una propuesta de formación totalmente gratuita orientada a la realización de muebles con materiales reciclados y artesanías mediante técnicas variadas.

El curso estará a cargo de la profesora Daiana Soto y se dictará todos los miércoles, en el horario de 9:00 a 11:00, en la sede vecinal del barrio Suyai, ubicada sobre avenida San Martín, en la ciudad de Plaza Huincul.

Las clases comenzarán el 18 de febrero y están destinadas a personas interesadas en el trabajo artesanal, el reciclado creativo y la producción manual, promoviendo prácticas sustentables y el aprendizaje de oficios.

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera presencial en la Sede Vecinal del barrio Suyai o comunicarse al 299 4231215 para más información.