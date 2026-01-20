San Patricio del Chañar impulsa la creación de un Parque Industrial Sustentable

El proyecto, de carácter público-privado, prevé el desarrollo de un predio de aproximadamente 400 hectáreas

San Patricio del Chañar firmó un convenio urbanístico con la empresaria Antonella Ferracioli para avanzar en la creación de un Parque Industrial Sustentable, también denominado “Parque Industrial Verde”. El proyecto, de carácter público-privado, prevé el desarrollo de un predio de aproximadamente 400 hectáreas destinado a fortalecer el crecimiento productivo y la planificación territorial de la localidad.

El acuerdo establece que el Municipio accederá al 10 por ciento de las parcelas útiles del predio, mientras que la inversión necesaria para el desarrollo del parque estará a cargo del sector privado. La iniciativa busca generar un espacio planificado, con infraestructura y servicios adecuados, para la radicación de empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera y a otras actividades productivas.

El Parque Industrial Sostenible tendrá un rol estratégico en el contexto de Vaca Muerta, en un escenario donde San Patricio del Chañar se consolida como una de las puertas de ingreso a la actividad petrolera. La propuesta apunta a ordenar el crecimiento industrial, optimizar la localización de las empresas y promover un desarrollo compatible con criterios ambientales.

“Este convenio es una muestra concreta del rumbo que venimos marcando, con planificación, desarrollo y trabajo conjunto con el sector privado”, expresó el intendente Gonzalo Núñez, quien remarcó que la localidad “sigue dando pasos firmes para generar oportunidades y consolidar un perfil productivo diverso”.

El jefe comunal destacó además que este acuerdo se suma a otros convenios urbanísticos ya firmados, enmarcados en una agenda de desarrollo sostenida. “Cada uno de estos convenios responde a una visión clara de crecimiento ordenado y con reglas”, afirmó.

El proyecto deberá ser tratado por el Concejo Deliberante, que desde el Ejecutivo municipal señalan como un actor clave en el proceso de planificación y crecimiento que atraviesa San Patricio del Chañar. La iniciativa es considerada estratégica para el futuro económico y productivo de la comunidad.