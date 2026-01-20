Plaza Huincul: entregaron certificados del curso Recorredor de Yacimientos

Una propuesta formativa impulsada por la subsecretaría de Capacitación municipal.

En Plaza Huincul se realizó la entrega de certificados a las y los participantes del curso Recorredor de Yacimientos, correspondiente al ciclo 2025, una propuesta formativa impulsada por la subsecretaría de Capacitación municipal.

El acto marcó el cierre de un proceso de formación orientado a fortalecer habilidades y conocimientos vinculados al sector productivo, con especial énfasis en el ámbito hidrocarburífero. Durante la ceremonia se destacó el esfuerzo, la constancia y el compromiso de quienes completaron el trayecto educativo, así como la importancia de seguir generando oportunidades de capacitación en la región.