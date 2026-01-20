Chocaron dos vehículos en la ruta 22

Ambos conductores fueron trasladados al hospital

Ayer lunes por la noche, alrededor de las 22:40, se produjo un accidente de tránsito en la Ruta 22, a la altura del acceso al barrio Cooperativa, que involucró a dos vehículos: un Ford EcoSport negro y un Gol Trend.

Como medida preventiva, ambos conductores fueron trasladados al hospital de la ciudad. Se trata de un hombre de 69 años y un joven de 20 años, quienes se encuentran fuera de peligro.

El operativo en el lugar estuvo a cargo de una dotación de Bomberos de Cutral Co, integrada por cinco bomberos, quienes trabajaron para asegurar la zona y asistir en el siniestro.