Anticipan un martes caluroso, ventoso y con cielo inestable en la Comarca Petrolera

Brindado por la AIC

El pronóstico del tiempo brindado por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) para este martes en Plaza Huincul y Cutral Co anticipa una jornada con cielo inestable durante la mañana y parcialmente despejado hacia la noche.

En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima de 36 °C por la tarde, mientras que la mínima será de 18 °C en las primeras horas del día, configurando un escenario de calor intenso típico de la temporada estival.

Respecto al viento, por la mañana se registrarán velocidades cercanas a los 26 kilómetros por hora, con ráfagas de igual intensidad. Hacia la noche, el viento se intensificará alcanzando los 42 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar hasta los 45 km/h.

En el plano astronómico, la Luna transita el período posterior a la Luna Nueva del pasado 18 de enero. En esta jornada, la superficie iluminada será de entre un 10% y un 15%, incrementándose gradualmente hasta llegar al Cuarto Creciente previsto para el 26 de enero. Además, el satélite natural se encontrará ubicado en el signo zodiacal de Piscis.