Hallaron con vida a Fabiana Muñoz tras casi dos días de búsqueda en Zapala

Durante la madrugada de este domingo luego de permanecer desaparecida desde el viernes

Fabiana Muñoz, hermana del futbolista neuquino Marcos “Huevo” Acuña, fue encontrada con vida durante la madrugada de este domingo luego de permanecer desaparecida desde el viernes. La mujer, que padece esquizofrenia, se encuentra bajo observación médica en el Hospital de Zapala.

La búsqueda se inició tras la denuncia por su desaparición y derivó en un amplio operativo coordinado por la Policía del Neuquén. Diversas divisiones desplegaron rastrillajes en sectores urbanos y rurales de la ciudad, con especial énfasis en zonas de barda.

El hallazgo se produjo alrededor de las 3:40, en un área próxima al tanque de agua. De inmediato, Fabiana Muñoz recibió asistencia y fue trasladada al hospital para su evaluación y cuidado.

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría CENAF, la Brigada Rural Zapala, el Departamento Comando Radioeléctrico, el Departamento de Seguridad Metropolitana, el Departamento de Seguridad Personal y la Brigada de Investigaciones.

La articulación entre las distintas áreas permitió dar con su paradero y poner fin a horas de incertidumbre para su familia y la comunidad.