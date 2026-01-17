Salud investiga cobros ilegales en hospitales públicos de Neuquén: hubo allanamientos

El caso fue detectado por el Hospital Natalio Burd y se investigan situaciones similares en otros centros sanitarios.

Desde el ministerio de Salud se informó que está en marcha la investigación de cobros indebidos en hospitales de la provincia. En ese contexto, la Policía concretó una serie de allanamientos.

Se informó que la División Estafas y Otras Defraudaciones investiga una presunta maniobra de estafa en grado de tentativa detectada en el Hospital Castro Rendón de Neuquén.

De acuerdo con las denuncias recibidas, personas se habrían presentado en el establecimiento sin autorización institucional, manifestando representar a una supuesta fundación vinculada a campañas solidarias.

En ese contexto, habrían solicitado datos personales a trabajadores y personas presentes, entregando folletería y realizando otras acciones destinadas a generar confianza.

A partir de las tareas investigativas, se logró identificar a personas presuntamente vinculadas al hecho y se llevaron adelante diligencias de allanamiento, procediéndose al secuestro de documentación, material gráfico, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación continúa con el objetivo de determinar el alcance de la maniobra y el posible uso de la información recabada.

La Policía del Neuquén recuerda a la comunidad la importancia de verificar la legitimidad de campañas solidarias y evitar brindar datos personales ante requerimientos no autorizados.

Recomendaciones

Se recordó que en el caso de aquellas prestaciones que demandan un pago (trámites para obtención del carné de conducir, etc) su cancelación no puede realizarse en efectivo, sino que debe ser cursada por medios electrónicos (transferencias, billeteras virtuales, etc).

De acuerdo a lo informado, esta investigación surge a raíz de irregularidades detectadas recientemente por la dirección del Hospital Natalio Burd de Centenario; y se extiende a toda la provincia.

Cómo realizar la denuncia

Para facilitar el reporte de estas situaciones, se han instalado cartelería con códigos QR en distintos puntos de los hospitales. También puede realizarse a través de las redes sociales del ministerio en Facebook, X e Instagram.

En este contexto, la cartera sanitaria se encuentra actualmente investigando denuncias similares en otros hospitales, tanto de la capital neuquina como del interior provincial. De confirmarse las irregularidades, las autoridades procederán a enviar todas las pruebas recolectadas a la Justicia para que se inicien las acciones penales que correspondan.

Tolerancia cero

Desde Salud advirtieron que no se tolerará ningún acto de corrupción que vulnere el derecho al acceso a la salud pública. Las autoridades reafirmaron su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier práctica ilegal y garantizar que los servicios médicos se brinden de manera transparente, tal como lo establece la ley.