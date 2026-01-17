OROSINDO LÓPEZ

“Con profundo dolor despedimos a nuestro padre y abuelo. Un ejemplo de responsabilidad, trabajo duro y sacrificio por su familia. Agradecemos infinitamente el amor y el cariño que siempre nos brindó a todos sus nietos, estando presente en cada momento. Su legado vivirá por siempre en nuestros corazones”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co serán inhumados el día 18/01/2026 a las 13:00 h, en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.