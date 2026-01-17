Novena de San Sebastián en Cutral Co: estos son los horarios

La capilla San Sebastián del barrio Pampa convoca a la procesión el próximo 20 de enero.

La comunidad religiosa católica continúa con la realización de la novena que se lleva adelante en la capilla San Sebastián del barrio Pampa, en Cutral Co.

La novena se lleva adelante hasta el lunes 19, en el horario de 19:30.

La fiesta patronal que se celebrará el martes 20, a partir de las 19 con el rezo del rosario de acción de gracias. Mientras que a las 19:30 se llevará a cabo la procesión por el barrio Pampa. Luego se celebrará la misa y para finalizar se compartirá una cena a la canasta.

A la vez se ruega llevar un alimento no perecedero que luego será repartido entre las familias que más lo necesiten.