La Peña Boquense visitó el Concejo Deliberante de Cutral Co

Fue en la jornada de ayer viernes

El vicepresidente de la peña Andres Alvarez y el profesor de educación física Sergio Novoa fueron recibidos por Jesús San Martín en el concejo Deliberante de Cutral Co.

En sus redes sociales, el presidente del concejo expresó lo siguiente “Compartimos una charla muy enriquecedora sobre el trabajo que realizan con chicos y chicas de distintas categorías, promoviendo el deporte, los valores y el compañerismo a través del fútbol”.

Para cerrar el poste, Jesús dejo el siguiente mensaje “El deporte es presente y futuro para nuestros jóvenes”.