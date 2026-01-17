En febrero podrán titularizar docentes que trabajan en unidades de detención

El proceso iniciado en noviembre de 2025 culminará con una asamblea en febrero. Alcanza a casi 50 docentes

Docentes de la Escuela Para Adultos (EPA) 15, de la modalidad de Educación en Contexto de Privación de la Libertad (ECPL) podrán titularizar por primera vez en su modalidad. El concurso alcanza a casi 50 maestras y maestros de ciclo que se desempeñan en las unidades de detención de la provincia.

Así quedó establecido en la resolución 06/2026, que pauta la realización del Concurso de Ingreso a la Docencia que se concretará en febrero. La junta de Rama Adultos, a cargo de la confección de los listados de Ingreso y Movimiento de personal, publicará el 19 del corriente el listado provisorio y el 30 el definitivo.

Como parte de las acciones de ampliación de derechos y generación de oportunidades, el Consejo Provincial de Educación (CPE) creó a mediados de 2024 la escuela para jóvenes y adultos. Actualmente la institución cuenta con un plantel de casi 50 docentes, y garantiza el acceso al nivel Primario de 224 estudiantes.

“Dentro de una política educativa con enfoque de derechos humanos, la creación formal de las escuelas de la Modalidad permitió avanzar en el ordenamiento administrativo y el fortalecimiento institucional”, aseguró el director de ECPL, Hugo Crljenko, y agregó que “el trabajo desarrollado durante 2024 y 2025, hizo posible este proceso que se abre de titularización de cargos docentes del nivel Primario en la EPA 15, consolidando derechos laborales, garantizando la continuidad pedagógica y fortaleciendo la identidad institucional”. El funcionario detalló que “la última titularización para docentes que daban clases en unidades penitenciarias, dependientes de otras modalidades, fue en el 2019″

La resolución responde a lo establecido en el Estatuto del Docente y destaca en sus fundamentos la importancia de contar con personal titular en la institución lo que contribuye a consolidar el equipo docente en pos del desarrollo sostenido de las trayectorias educativas de las y los estudiantes.

La EPA 15 funciona en los anexos de las unidades de detención U11, U12 y U16 de Neuquén capital; Complejo Federal V de Senillosa; Sede Instituto de Rehabilitación Arroyito; Sede Zona Centro en la ciudad de Neuquén; y las Sedes Unidad de Detención 21 y 22 en Cutral Co; 31 y 32 en Zapala; 41 de Junín de los Andes; 42 de San Martín de los Andes; y 51 de Chos Malal.