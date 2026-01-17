El clásico de la comarca está en el top 10 con mayores diferencias

Según el medio deportivo Bolavip

La rivalidad entre Petrolero Argentino y Alianza de Cutral Co se encuentra entre los clásicos con mayor diferencia entre equipos.

Según el medio Bola Vip, el clásico de la comarca se encuentra segundo en el top. Alianza tiene una diferencia de 35 partidos a favor sobre Petrolero. Solo superado por el clásico entre San Lorenzo y Huracán, con 39 partidos de diferencia para el Cuervo sobre el Globo.En el top tres se encuentra el clásico de Puerto Comercial y Huracán de Ingeniero White con una diferencia de 28 partidos para los Verdes.

Más atrás en la lista se encuentran clásicos importantes del fútbol nacional como Chacarita vs Atlanta, Rosario Central vs Newells, Talleres vs Belgrano, Independiente vs Racing y Estudiantes vs Gimnasia y Esgrima de La Plata.