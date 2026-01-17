Cutral Co: detuvieron a un varón por violencia hacia su pareja embarazada

Un varón quedó detenido después de que su pareja -con un embarazo avanzado- pidió ayuda a gritos . La Policía arribó al sitio ante un llamado telefónico. El personal de la comisaría 15° se encargó de arribar hasta una casa en el barrio Zani para tomar intervención.
La mujer embarazada y su niña lograron ser retiradas de la vivienda y trasladadas hasta el hospital de Complejidad Media para controlar su estado. A pesar de la situación de crisis que atravesó, se encuentra en buen estado y contenida por sus vínculos más cercanos.
Todo empezó cuando el hombre llegó a la casa, en estado de alteración -se desconoce si por el consumo de alcohol o de algún estupefaciente- y comenzó a increpar a la mujer. Ante la imposibilidad de salir de la casa, la víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio.
Los efectivos policiales de la comisaría 15° arribaron al lugar y pudieron -después de varios minutos- demorar al hombre violento y rescatar a la mujer y la niña.
El agresor fue trasladado hasta la comisaría y se dispuso su detención. A la vez, se ordenó una serie de medidas de protección para evitar que el varón vuelva a acercarse a la mujer o a su lugar de residencia, de acuerdo a lo que se confirmó desde fuentes oficiales.
En este tipo de casos interviene el Juzgado de Familia y para ordenar la detención del varón la Fiscalía Única.