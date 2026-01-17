Cutral Co: detuvieron a un varón por violencia hacia su pareja embarazada

La Policía intervino ante el pedido de ayuda de la víctima que se encontraba con otra niña menor de edad en el interior de la casa.

Un varón quedó detenido después de que su pareja -con un embarazo avanzado- pidió ayuda a gritos . La Policía arribó al sitio ante un llamado telefónico. El personal de la comisaría 15° se encargó de arribar hasta una casa en el barrio Zani para tomar intervención.

La mujer embarazada y su niña lograron ser retiradas de la vivienda y trasladadas hasta el hospital de Complejidad Media para controlar su estado. A pesar de la situación de crisis que atravesó, se encuentra en buen estado y contenida por sus vínculos más cercanos.

Todo empezó cuando el hombre llegó a la casa, en estado de alteración -se desconoce si por el consumo de alcohol o de algún estupefaciente- y comenzó a increpar a la mujer. Ante la imposibilidad de salir de la casa, la víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio.

Los efectivos policiales de la comisaría 15° arribaron al lugar y pudieron -después de varios minutos- demorar al hombre violento y rescatar a la mujer y la niña.

El agresor fue trasladado hasta la comisaría y se dispuso su detención. A la vez, se ordenó una serie de medidas de protección para evitar que el varón vuelva a acercarse a la mujer o a su lugar de residencia, de acuerdo a lo que se confirmó desde fuentes oficiales.

En este tipo de casos interviene el Juzgado de Familia y para ordenar la detención del varón la Fiscalía Única.