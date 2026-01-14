Incentivos para que egresen más estudiantes de escuelas técnicas

Son programas de Tutorías y Fines Tec, a través de CPE se acompañó 1.342 trayectorias escolares dentro de la modalidad.

La provincia impulsa políticas educativas que colaboran para que más estudiantes de escuelas técnicas, finalicen sus estudios.

Durante 2025 la implementación del programa Fines Tec ayudó al egreso de más de 300 estudiantes y se dictaron Tutorías pedagógicas en 75 materias.

Todas estas acciones son complementadas con la modalidad estival que se está impartiendo desde el 15 de diciembre y llegará hasta el 15 de febrero, bajo la propuesta Educación Activa el Verano.

Fines Tec es una iniciativa -que fue financiada con recursos provinciales tras el retiro de fondos de Nación- a la que accedieron 876 personas que no pudieron finalizar sus estudios en los tiempos habituales previstos por el sistema.

El espacio alcanzó a todas las orientaciones de la Educación Técnico Profesional a través de 74 aulas virtuales y 17 aulas presenciales repartidas en las diferentes regiones.

El programa registró la aprobación de más de 1.385 asignaturas, el desarrollo de 308 materias y el dictado de 716 horas cátedra. Durante el ciclo lectivo que culminó, 57 docentes sostuvieron el seguimiento pedagógico, la evaluación y el acompañamiento de las trayectorias educativas.

Por otro lado, las tutorías para quienes se encuentran actualmente cursando en las EPET y EPEA de la provincia alcanzaron a 466 jóvenes que cursaron 75 materias con el seguimiento de 48 docentes a lo largo de 454 horas cátedras a través de 68 aulas virtuales más siete presenciales.

Como continuidad de esta línea de trabajo, se está desarrollando el Programa de Tutorías de Verano, que comenzó el 15 de diciembre y se extenderá hasta el 15 de febrero. El objetivo es profundizar el acompañamiento, favorecer la aprobación de materias pendientes y asegurar la continuidad de las trayectorias educativas.