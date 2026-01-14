Este es el pronóstico para el miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Llega el miércoles y la marca térmica asciende para Cutral Co y Plaza Huincul. Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indicó sol radiante.
La temperatura máxima será de 35° Centígrados y la mínima de 14°. El viento estará del oeste a 37 kilómetros con ráfagas que ascenderán a los 66 kilómetros durante el día. Hacia la noche se incrementará el viento y rotará.
Será del sector sudoeste a 60 kilómetros con ráfagas de 74 kilómetros.
El cielo despejado y para la noche mayormente despejado y ventoso.