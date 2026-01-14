Copelco sugiere que revises si estás incluido o no en los subsidios de energía

Nación reordenó los subsidios energéticos, por lo que se puede verificar si las personas continúan para percibirlo.

Desde la cooperativa Copelco se informó que el gobierno nacional dispuso un reordenamiento de los subsidios a la energía.

En este contexto, se indicó que según el nuevo régimen establecido por el Decreto 943/2025, mantendrán el subsidio únicamente los hogares cuyos ingresos familiares totales sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales.

Ante esta situación, desde Copelco se recomienda a todos los asociados y asociadas verificar y mantener actualizada su información en el RASE, que es el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, ingresando a la página oficial argentina.gob.ar/subsidios

Se recordó que la inscripción es una declaración jurada y resulta fundamental para que el Estado evalúe la continuidad del beneficio. Mantener los datos actualizados ayuda a evitar la pérdida del subsidio.

Por otra parte, se recordó que Copelco “no define ni aplica los subsidios”, pero acompaña a la comunidad brindando información clara y actualizada .

De no reunir el requisito que dispuso Nación, el usuario o usuaria perderá el beneficio del subsidio energético y se verá reflejado en la factura.