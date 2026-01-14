Copelco sugiere que revises si estás incluido o no en los subsidios de energía

Desde la cooperativa Copelco se informó que el gobierno nacional dispuso un reordenamiento de los subsidios a la energía.
En este contexto, se indicó que según el nuevo régimen establecido por el Decreto 943/2025, mantendrán el subsidio únicamente los hogares cuyos ingresos familiares totales sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales.
Ante esta situación, desde Copelco se recomienda a todos los asociados y asociadas verificar y mantener actualizada su información en el RASE, que es el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, ingresando a la página oficial argentina.gob.ar/subsidios
Se recordó que la inscripción es una declaración jurada y resulta fundamental para que el Estado evalúe la continuidad del beneficio. Mantener los datos actualizados ayuda a evitar la pérdida del subsidio.
Por otra parte, se recordó que Copelco “no define ni aplica los subsidios”, pero acompaña a la comunidad brindando información clara y actualizada .
De no reunir el requisito que dispuso Nación, el usuario o usuaria perderá el beneficio del subsidio energético y se verá reflejado en la factura.