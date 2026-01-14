Convocan a audiencia pública ambiental por un parque solar en Neuquén

La instancia participativa permitirá a la comunidad conocer y opinar sobre los Estudios de Impacto Ambiental presentados por la empresa Capex S.A.

Desde el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia, a través de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, convocó a una Audiencia Pública Ambiental con el objetivo de poner a consideración de la comunidad los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes al proyecto “Parque Solar”, presentado por la empresa Capex S.A.

Se informó que la audiencia se realizará el 9 de febrero, a las 10:30, en Quinta Los Trinos, ubicada en Olascoaga 375 de Plottier.

La convocatoria está dirigida a la población involucrada en el área de influencia del proyecto y a todas las personas interesadas en general, quienes podrán asistir y expresar opiniones, observaciones y consultas vinculadas a la iniciativa.

El encuentro tendrá carácter público y no vinculante para la Autoridad de Aplicación, conforme a lo establecido por la legislación ambiental vigente.

Durante la audiencia, Capex S.A. deberá comparecer de manera obligatoria a través de representantes con facultades suficientes para deliberar en su nombre y brindar las explicaciones técnicas y legales que sean requeridas.

Las exposiciones realizadas no serán sometidas a votación, aunque todo lo actuado quedará registrado en un acta que se incorporará al expediente para su posterior análisis en el marco del procedimiento de evaluación ambiental, de acuerdo con el Artículo 31 de la Ley Provincial Nº1875.

Los proyectos evaluados contemplan la instalación de dos parques solares fotovoltaicos. Uno de ellos prevé una potencia de 30 MWac, con conexión a la Estación Transformadora Agua del Cajón 500/132/33 kV, mientras que el segundo contempla un parque solar de 100 MWac, que se vinculará a la Estación Transformadora Agua del Cajón y a la Estación Transformadora Chocón Oeste mediante una línea privada, ambas operadas por la empresa proponente.

Las medidas de mitigación previstas incluyen la aplicación de un Plan de Gestión Ambiental, con acciones generales y medidas preventivas y mitigadoras específicas detalladas en el Estudio de Impacto Ambiental.

Con el fin de garantizar una participación informada, el Estudio de Impacto Ambiental se encuentra disponible para su consulta, previa inscripción en el Registro de Consultantes, en el sitio web oficial del organismo ambiental de la provincia (https://ambiente.neuquen.gov.ar/ ) y en la Mesa de Entradas de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén, ubicada en Antártida Argentina 1245, C.A.M., Módulo 2, Piso 2, en la ciudad de Neuquén, en días hábiles administrativos, de lunes a viernes de 8 a 15.

En los mismos espacios habilitados para la consulta de la documentación se encuentra abierto el Registro de Expositores para quienes deseen realizar presentaciones orales durante la audiencia.

Dicho registro permanecerá abierto hasta cinco días hábiles administrativos antes de la fecha de realización del acto.

Las audiencias públicas constituyen una herramienta fundamental de participación ciudadana dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se desarrollan en la provincia.

Su realización se enmarca en lo establecido por la Constitución Provincial, la Ley N.º 1875 y su normativa reglamentaria, y busca promover la transparencia, el acceso a la información y la expresión de la comunidad en temas ambientales de interés colectivo.