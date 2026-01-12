Vacuna contra el VSR: una herramienta clave para proteger a los recién nacidos

El objetivo es prevenir cuadros graves de bronquiolitis en bebés durante sus primeros meses de vida.

El Ministerio de Salud recuerda que se encuentra disponible la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) destinada a personas gestantes, con el objetivo de prevenir cuadros graves de bronquiolitis en bebés durante sus primeros meses de vida.

La inmunización consiste en una dosis única que debe aplicarse entre las semanas 32 y 36 con 6 días de gestación, y se encuentra incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, por lo que es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud públicos del país. La campaña se extiende hasta que finalice la época de circulación viral.

El VSR es uno de los principales causantes de infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes y niños pequeños, y representa una de las mayores causas de internación por bronquiolitis en menores de un año. La vacunación durante el embarazo permite que la persona gestante transfiera anticuerpos al bebé a través de la placenta, brindándole protección durante los primeros seis meses de vida, etapa de mayor vulnerabilidad.

De esta manera, la vacuna reduce el riesgo de desarrollar bronquiolitis y sus complicaciones graves, contribuyendo a disminuir hospitalizaciones y cuadros severos en recién nacidos.

Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas gestantes consultar en su centro de salud más cercano y verificar el momento adecuado para recibir la dosis, como parte de los controles prenatales habituales. Cuidarse durante el embarazo es una forma directa de cuidar la salud del bebé desde antes de nacer.