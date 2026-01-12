Usuarios del Centro de Día La Novena participaron en un programa de FM municipal de Cutral Co

Desde el equipo de Salud Mental destacaron que la radio constituye una herramienta fundamental en los procesos terapéuticos

Usuarios del Centro de Día La Novena, perteneciente al servicio de Salud Mental del Hospital de Cutral Co y Plaza Huincul, participaron del programa radial “Una Nueva Mañana”, que se emite por FM Municipal de Cutral Co.

La experiencia fue valorada como un espacio de encuentro, expresión y libertad, donde los participantes pudieron tomar la palabra y compartir sus vivencias. Desde el equipo de Salud Mental destacaron que la radio constituye una herramienta fundamental en los procesos terapéuticos, ya que favorece la autoestima, la socialización y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

“Tomar la palabra es un paso clave en el camino de la salud mental, porque permite romper etiquetas y construir comunidad”, señalaron desde el servicio.

El Centro de Día La Novena agradeció especialmente al equipo de la emisora y a Marcos Campos por abrir las puertas del medio a los usuarios, generando un puente entre la salud y la comunidad.

La iniciativa refuerza la importancia de la comunicación como herramienta terapéutica y promueve la inclusión social, permitiendo que las personas en proceso de atención en salud mental encuentren nuevos espacios de participación y expresión.