Trabajador petrolero fue trasladado en vuelo sanitario en Rincón de los Sauces

Se encontraba desempeñando tareas en el yacimiento Los Toldos, en la ciudad de Rincón de los Sauces.

Un operario petrolero de 53 años resultó gravemente herido este domingo 11 de enero mientras se encontraba desempeñando tareas en el yacimiento Los Toldos, en la ciudad de Rincón de los Sauces. A raíz de la gravedad del cuadro, se activó de manera inmediata un operativo sanitario de alta complejidad que permitió su derivación aérea a la ciudad de Neuquén.

El protocolo de emergencia se puso en marcha ayer domingo las 17:20 horas, con una rápida coordinación entre la clínica local y el sistema aeroportuario para garantizar el arribo de un helicóptero sanitario. La aeronave aterrizó alrededor de las 18:30, momento en el que se realizó la recarga de combustible mientras el equipo médico trabajaba en la estabilización del paciente.

Una vez completadas las tareas de preparación, el trabajador fue trasladado en condiciones seguras hacia un centro de mayor complejidad en la capital neuquina, donde quedó internado para recibir atención especializada.

El operativo se desarrolló gracias al trabajo articulado de múltiples instituciones, entre ellas la Policía, la clínica local, personal de Tránsito, Bomberos Voluntarios, el personal del Aeropuerto de Rincón de los Sauces y Defensa Civil.