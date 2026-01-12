Se levantó el corte en la Ruta 40 tras dictarse la conciliación obligatoria

El corte de tránsito que mantenían trabajadores municipales sobre la Ruta Nacional 40, en el puente que une San Martín de los Andes con Junín de los Andes, fue levantado este lunes luego de que la Subsecretaría de Trabajo de la provincia dictara una conciliación obligatoria.

Durante la protesta se vivieron momentos de tensión entre los manifestantes y los efectivos de las fuerzas de seguridad, que no lograron despejar la ruta pese a la aplicación del protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno nacional. El paso permaneció interrumpido en ambos sentidos hasta que se notificó la medida oficial que convoca a las partes involucradas a una instancia de diálogo el próximo jueves.

El reclamo es encabezado por trabajadores del área de ordenanza de la Municipalidad de Junín de los Andes, quienes exigen mejoras salariales. Según expresaron, perciben alrededor de 262 mil pesos mensuales por una media jornada laboral, monto que consideran insuficiente para afrontar el costo de vida actual.