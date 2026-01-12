Reyes Magos solidarios recorrieron barrios de Cutral Co

Durante el fin de semana, en el marco de la celebración de Reyes Magos 2026, se desarrolló una actividad solidaria en distintos sectores de Cutral Co, especialmente en el Cono de Seguridad y la avenida Carlos H. Rodríguez.

La iniciativa fue impulsada por la Agrupación Solidaria “Siempre Ayudando”, junto a Micaela Antigual y su familia, la hinchada de Alianza “Los Pibes de Siempre” y equipos de amigos, quienes recorrieron la zona caracterizados como los Reyes Magos.

A lo largo del trayecto se realizó la entrega de juguetes, golosinas y jugos a niñas y niños del lugar, generando un momento de alegría y encuentro con las familias del barrio. La propuesta tuvo como objetivo mantener viva la tradición de Reyes y acercar un gesto de afecto a quienes más lo necesitan.