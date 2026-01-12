Plaza Huincul: hubo pérdidas totales en el incendio de una casa

Trabajaron cuatro dotaciones de bomberos de la Central 17 de Huincul

Esta tarde se produjo el incendio de una vivienda en el barrio Centenario de Plaza Huincul. Al finalizar la tarea, se informó que las pérdidas fueron totales. Afortunadamente no hubo personas heridas.

Desde la Central N° 17° de voluntarios se informó que debieron concurrir, en total, cuatro dotaciones con 12 bomberos que concurrieron hasta la calle Adobatti.

Fue intensa la tarea que se llevó adelante porque como se trata de casas que comparten pared y techo, se temía que el fuego se expandiera a la lindera. Sin embargo, eso no ocurrió y solo sufrió ahumamiento, tal como se refirió desde el cuartel, a través del jefe José Acuña.

Las pérdidas fueron totales en la casa que estaba sin ocupantes, se gún se indicó. Por fortuna no hubo personas lastinmadas, tal como se indicó.