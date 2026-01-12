Neuquén refuerza el envío de brigadistas y vehículos para combatir los incendios en Chubut

Ya son 35 los efectivos neuquinos desplegados en los distintos frentes, junto a siete unidades móviles y equipamiento logístico.

La provincia del Neuquén incrementó su colaboración en la lucha contra los incendios forestales que afectan a Chubut, con el envío de 10 brigadistas adicionales y nuevos vehículos terrestres. De este modo, ya son 35 los efectivos neuquinos desplegados en los distintos frentes, junto a siete unidades móviles y equipamiento logístico.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este lunes la despedida del personal que partió hacia la zona afectada y destacó la importancia del trabajo conjunto entre provincias patagónicas. “Estamos colaborando con nuestra hermana provincia y creemos que la forma de crecer es hermanados con todas las provincias de la región”, expresó.

Las llamas ya consumieron casi 12.000 hectáreas de bosque nativo e implantado. En este contexto, Figueroa mantiene un diálogo permanente con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para coordinar recursos y poner a disposición la experiencia neuquina en este tipo de emergencias.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, informó que 25 brigadistas neuquinos ya se encuentran trabajando en áreas como Lago Puelo y otros focos activos. Detalló que los equipos se renuevan cada 10 a 12 días y operan con camionetas, minibús, camiones y un equipo logístico de apoyo. El nuevo contingente se dirige al lago Menéndez, donde actuará bajo la conducción de Parques Nacionales.

El despliegue forma parte de un operativo interjurisdiccional que involucra brigadistas de distintas provincias, personal federal, bomberos voluntarios y medios aéreos, con el refuerzo de la Agencia Federal de Emergencias.

Neuquén en alerta por la emergencia ígnea

En paralelo, en la provincia del Neuquén rige una política de “tolerancia cero” respecto al uso del fuego y la pirotecnia, debido a la sequía, las altas temperaturas y los fuertes vientos. Solo se permite hacer fuego en campings habilitados y cuando el índice de peligrosidad se encuentre en niveles bajos.

Las quemas en lugares no permitidos serán sancionadas con multas que van desde 1.700.000 hasta 1.700 millones de pesos, en el marco del decreto de Emergencia Ígnea vigente.

“Está prohibido hacer fuego en toda la provincia, cuidemos nuestros bosques”, remarcó Figueroa, al tiempo que informó que en lo que va de la temporada ya se registraron 53 focos de incendio en Neuquén.