Momentos mágicos de niños y adolescentes retratados en una fotografía

El estudio móvil permite el traslado hasta el lugar del evento o la casa.

En tiempos donde lo instantáneo gana espacio, los momentos importantes y felices de las familias pueden quedar registrados de la mano de una profesional.

El proyecto que lleva adelante la fotógrafa Vanesa García implica un estudio móvil para realizar sesiones fotográficas infantiles y teens. Para llevar adelante la idea, Vanesa dispone de los fondos temáticos y exclusivos según la edad de las niñas, niños o adolescentes.

De este modo, el estudio móvil se adapta al evento o espacio. Una vez en el lugar elegido por la familia para las tomas, se orienta a los chicos y chicas según la edad para las poses, con un acompañamiento. Se coordina la modalidad por hora o por evento y el servicio no incluye maquillaje ni vestuario.

La sesión se lleva adelante con fotos digitales de alta calidad, con la creación de escenarios mágicos para los más peques y propuestas más actuales para preadolescentes.

Este servicio implica la comodidad del estudio móvil porque se acerca al lugar del evento o a la casa donde se quiera hacer la sesión. La idea es atesorar un recuerdo único, original y lleno de emoción, tal como indicó Vanesa

Las sesiones se hacen con reserva de fecha y los cupos son limitados. Es por esta razón que se pueden hacer las consultas por los presupuestos al WhatsApp 2994133823.