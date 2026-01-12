Hoy empieza el curso de tornería en Plaza Huincul

Es una formación gratuita que se dictará a partir de las 18:30 y un total de 360 horas reloj.

Este lunes comienza una nueva propuesta en el Centro Municipal de Formación y Entrenamiento Profesional de Plaza Huincul.

Se trata de la capacitación en Tornería que tendrá una duración de 360 horas reloj, está avalada por el Consejo Provincial de Educación y se dictará de forma gratuita.

Se brindará los lunes y miércoles desde las 18:30, en la exestación de ferrocarril, situada en el Pasaje Velo de Plaza Huincul.

Se recordó que el requisito excluyente es el secundario técnico completo. Si necesitás más información podés comunicarte al celular: 2995351518.