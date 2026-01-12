Crianceros celebraron su fe en la veranada del Tromen

Una tradición que combina fe, identidad y arraigo territorial.

Familias crianceras de Chapúa, Leuto Caballo y parajes cercanos se reunieron en el paraje Los Barros, en la zona de veranadas del Tromen, para participar de una Misa en honor a María Auxiliadora.

El encuentro, que se realiza cada primer domingo del año, congrega a veranadores que llegan desde distintos puntos de la región, manteniendo viva una tradición que combina fe, identidad y arraigo territorial.

Durante la ceremonia, los presentes elevaron pedidos por mejoras en la producción ganadera y agradecieron por la protección recibida en las travesías y en el trabajo cotidiano en la montaña.