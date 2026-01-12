Corte de ruta: Municipales reclaman en el puente Curruhue sobre Ruta 40

A la altura de Junín de los Andes

Se trata de un grupo de trabajadores municipales que realizan su reclamo cortando la Ruta 40. Piden salarios dignos.

En el puente que une San Martín de los Andes con Junín de los Andes se encuentra con el paso interrumpido en ambos sentidos por el reclamo de los trabajadores del área de ordenanza de la municipalidad de Junín.

Los trabajadores aseguran que cobran alrededor de 262 mil pesos al mes por media jornada de trabajo y que están peleando por un sueldo digno. Son alrededor de 300 los trabajadores los que están realizando el mismo reclamo.