Confirman prisión preventiva a un varón que apuñaló a su pareja

Durante una audiencia de revisión que se realizó hoy, las asistentes letradas de Rincón de los Sauces, Yesica Barbích y Laura Espíndola, solicitaron que se confirme la prisión preventiva de un varón imputado por tentativa de femicidio.

Esta medida que había sido dispuesta el 7 de enero pasado por la jueza Carina Álvarez. El planteo fue analizado por un tribunal de revisión, que resolvió mantener la decisión.

El imputado, identificado como E.A.H., está acusado por el delito de homicidio agravado por femicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con la exposición fiscal, los cargos fueron formulados el 10 de noviembre de 2025, oportunidad en la que también se dispuso la prisión preventiva al tenerse por configurados los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de afectación a la integridad psicofísica de la víctima.

Posteriormente, el 15 de diciembre, la defensa solicitó una morigeración de la medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, pedido que fue rechazado y luego revisado sin cambios.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2025 por la noche, cuando, tras una discusión, el imputado atacó a su pareja en una vivienda de la ciudad de Rincón de los Sauces.

En ese contexto, la agredió físicamente y la apuñaló por la espalda con un arma blanca, provocándole diversas lesiones, entre ellas una herida en una zona vital. La víctima logró salir herida del lugar y pedir ayuda a personal policial que patrullaba la zona.

En la audiencia de modificación de medidas cautelares realizada el 7 de enero de 2026, la fiscalía solicitó que se mantenga la prisión preventiva al considerar que no existían hechos nuevos que permitieran disminuir o neutralizar los riesgos procesales.

En ese marco, Barbích sostuvo que la víctima se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, enmarcada en un contexto de violencia de género, y que ha intentado retirar la acusación.

“Se evidencia que la víctima naturaliza los hechos de violencia que luego la ponen en riesgo”, sostuvo Barbích durante esa audiencia.

En ese sentido, afirmó que la fiscalía “no cuenta con el apoyo de la víctima para esclarecer el hecho” y advirtió que, además de una eventual manipulación por parte del imputado, existe un “riesgo cierto” para su integridad física. Ante el tribunal de revisión, las representantes del Ministerio Público Fiscal ratificaron esos argumentos.

Por su parte, la defensa objetó la resolución de la jueza y sostuvo que se trató de una medida arbitraria que no consideró sus planteos. En ese sentido, argumentó que la palabra de la víctima, quien manifestó no sentir temor, implicaría una disminución de los riesgos procesales, y volvió a proponer la detención domiciliaria.

Al resolver, el tribunal de revisión —integrado por Marco Lúpica Cristo, Luciano Hermosilla y Carolina García— entendió que persiste el riesgo de entorpecimiento del proceso y la necesidad de proteger a la víctima, especialmente en función de su situación de vulnerabilidad y de antecedentes de incumplimiento de medidas dispuestas en otros fueros.

También se valoró que la retractación de la víctima ya había sido considerada y que sus manifestaciones actuales no neutralizan los peligros identificados.

Finalmente, el tribunal resolvió confirmar en todos sus términos la prisión preventiva dispuesta oportunamente por la jueza Carina Álvarez, manteniéndola por el plazo ya fijado, con vencimiento el 10 de marzo de 2026, y rechazó el planteo de la defensa.