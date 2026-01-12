Becas Gregorio Álvarez: más de cinco mil jóvenes fueron asesorados sobre la reinscripción

Es para jóvenes de 18 a 35 años que estudien en instituciones universitarias y terciarias.

El dispositivo se desplegó en territorio y a través de canales digitales, dirigido a jóvenes de 18 a 35 años que estudien en instituciones universitarias y terciarias.

El objetivo fue difundir requisitos e información general sobre el proceso de reinscripción a las becas, como así también de otras políticas públicas que el gobierno provincial ofrece.

Finalizado este viernes el periodo de reinscripción a las becas “Gregorio Álvarez”, la subsecretaría de Juventud, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, tomó contacto con unos 5500 jóvenes, tanto en el puesto de difusión que dispuso desde fines de diciembre en el Paseo de la Costa de la ciudad de Neuquén, como por contacto telefónico y vía WhatsApp.

La iniciativa tuvo como objetivo sumarse al operativo de difusión sobre el programa de becas, para garantizar el acceso al beneficio a jóvenes entre 18 a 35 años que cursen el nivel superior (terciario y universitario).

Además, se brindó acompañamiento en el uso de la plataforma digital para completar correctamente el proceso, y un seguimiento personalizado a través de llamados telefónicos y WhatsApp para garantizar la continuidad del beneficio.

La actividad contó con la participación de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, y de la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende.

“Llevamos información general dando aviso sobre el cierre de las reinscripciones y también con la novedad en el programa, que es la de tener el calendario de vacunas completo”, sostuvo Allende. Y agregó que “hacemos un balance positivo sobre este trabajo en territorio estratégico que pensamos replicar próximamente, con las nuevas inscripciones a las becas”.

El total de estudiantes en condiciones de renovar el beneficio es de 18.900, de los cuales 2.082 estudian en instituciones terciarias y universitarias, quienes cobrarán el beneficio económico mensualmente. Juventud recibió una capacitación específica que ofreció la dirección general de la Operativa de Becas del ministerio de Educación