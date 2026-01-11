Laborde homenajea a Máximo Ramírez en la apertura del 58° Festival Nacional de Malambo

Este domingo 11, a partir de las 21:30 horas, la localidad de Laborde, en la provincia de Córdoba, vivirá un momento cargado de emoción e identidad cultural con el homenaje a su último campeón, Máximo Ramírez, bailarín oriundo de Cutral Co, y a la provincia de Neuquén.

El reconocimiento marcará el inicio oficial del 58° Festival Nacional de Malambo, uno de los eventos más emblemáticos del folclore argentino. La apertura contará con la participación de más de 100 bailarines provenientes de distintos puntos del país, quienes formarán parte de un espectáculo especialmente preparado para celebrar el talento y la trayectoria del joven artista neuquino.

Máximo Ramírez hizo historia al consagrarse campeón en Laborde, llevando por primera vez este título a Cutral Co y a la provincia de Neuquén, un logro que resonó en todo el país y fortaleció la presencia patagónica en el escenario nacional del malambo.