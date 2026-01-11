Anuncian un domingo caluroso y ventoso en Plaza Huincul y Cutral Co

Brindado por la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este domingo en Plaza Huincul y Cutral Co, donde se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas.

Según el informe, la temperatura máxima alcanzará los 34 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 12 grados en horas de la mañana, marcando un importante contraste térmico a lo largo del día.

En cuanto al viento, se esperan condiciones intensas. Durante el día soplará a una velocidad aproximada de 42 kilómetros por hora, con ráfagas del mismo orden. Por la noche, la intensidad aumentará levemente, con vientos de 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros.

Además, la jornada se desarrollará bajo la influencia de la Luna Menguante Cóncava en el signo de Escorpio, un dato de interés para quienes siguen el calendario lunar.