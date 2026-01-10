Vacunas: Actualizan el calendario para personas gestantes

Corresponde a la vacuna Virus Sincicial Respiratorio (VSR). Será desde este lunes 12 de enero.

Este lunes 12 de enero comenzará en todo el país la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) correspondiente al ciclo 2026, destinada a personas gestantes.

La medida forma parte de una modificación del calendario nacional de vacunación anunciada por el Ministerio de Salud de la Nación y estará vigente hasta que finalice el período de circulación del virus, con el objetivo de reducir complicaciones respiratorias graves en recién nacidos.

La vacuna VSR es una única dosis, que se debe aplicar entre las semanas 32 y 36 y 6 días del embarazo. Dicha vacuna está incluida en el calendario nacional, es gratuita y obligatoria; y se indica hasta que finalice la época de circulación viral.

Se recuerda qué, como beneficio, la vacunación materna transfiere anticuerpos protectores al feto, reduciendo el riesgo de bronquiolitis y complicaciones respiratorias graves durante los primeros 6 meses de vida del bebé.

Vacuna Triple Viral

Este año, también se anunció un cambio en el Calendario Nacional de Vacunación que entró en vigencia el 1° de enero de 2026.

Se trata de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral se adelantará de los 5 años a los 15-18 meses de edad, con el objetivo de reducir el período en que niños y niñas son susceptibles de contraer sarampión, rubéola y paperas.

Esta decisión surge tras la pérdida del estatus de “eliminación del sarampión” en la Región de las Américas. Si bien Argentina es un país libre de transmisión endémica, el adelantamiento de la dosis busca acortar la ventana de susceptibilidad en la primera infancia, período crítico para la transmisión de estas enfermedades.

Esta modificación afecta a los nacidos desde el 1° de julio de 2024, deben seguir el nuevo esquema completo. Recibirán su segunda dosis entre los 15 y los 18 meses de edad y no necesitarán la dosis de los 5 años. Por otro lado, aquellas personas nacidas hasta el 30 de junio de 2024, continuarán con el esquema anterior y deberán completar su vacunación a los 4-5 años de edad (personas nacidas entre 2021 y el 30 de junio de 2024).

¿Dónde vacunarme?

Todos los centros de salud de la provincia y el Vacunatorio 14 de Octubre, ubicado en la ciudad de Neuquén, atienden de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Asimismo, los equipos de salud continúan desarrollando jornadas especiales de vacunación.

Región Sanitaria Confluencia

Centenario

Vacunación de 8 a 20h:

Sarmiento II: sábados, de 8 a 20.

Vista Alegre Norte: miércoles, de 8 a 20.

Vista Alegre Sur: viernes, de 8 a 20.

Neuquén capital

Vacunación de 8 a 20h:

CS Colonia Rural Nueva Esperanza: miércoles, jueves y sábados cada 15 días (17 y 31 de enero, 14 y 28 de febrero).

CS Sapere: lunes, miércoles y sábados.

CS Confluencia: lunes a sábados.

CS Valentina Sur: lunes, martes, miércoles, viernes y sábados.

CS PIN: martes.

CS Villa Florencia: lunes y miércoles.

CS San Lorenzo Sur: martes, miércoles y jueves.

CS Almafuerte: martes y jueves.

Región Sanitaria del Pehuén

Hospital de Zapala: martes y jueves de 8 a 18.

Región Sanitaria de Los Lagos

Hospital San Martín de los Andes: miércoles de 8 a 20 y sábados de 8 a 14.

Región Sanitaria Alto Neuquén

Llevará adelante jornadas de vacunación durante el período de fiestas populares.