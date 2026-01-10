Neuquén: buscan a una mujer y una beba de seis meses

El alerta Nati lo emitió la Policía de Neuquén en las últimas horas.

Desde la Policía provincial se lanzó el alerta Nati para una niña y la búsqueda de su madre, de 31 años.

Se trata de Emiliana Brizzi; de una altura de 1,60 metros; tez blanca; tiene cabello largo y oscuro; sus ojos son marrones; es de contextura física delgada. Se desconoce la última vez que fue vista. “Se encontraría acompañada por el señor Pablo Rivero y la menor Ema Cristal Rivero de seis meses”, se informó desde la Policía.

Tampoco se sabe la ropa que usaba al momento de ausentarse. La búsqueda se inidió desde la Oficina de Violencia e interviene el Juzgado de Familia de Neuquén. Si se aporta algún dato se puede comunicar al: (299) 4569787.

En cuanto a la niña de seis meses, el Alerta Nati indica que fue vista por última ez en el barrio Mariano Moreno de Neuquén. El número de contacto para aportar datos es el 299-4424162. En este caso interviene la Guardia Defensoría del Niño, Niña y Adolescente FI, con la comisaría 2°.