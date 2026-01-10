Indignación en el monolito de Petrolero Argentino por intento de robo

Quisieron robar los tótem de agua

En la jornada de ayer, un grupo de hinchas del Club Social y Deportivo Petrolero Argentino se acercaron hasta La Curva para limpiar y se dieron cuenta del intento de robo.

En el lugar, que conmemora a los cuatro jugadores fallecidos del Matador en un fatal accidente es mantenido y puesto en valor por los hinchas durante todo el año. Ayer cuando se acercaron a limpiar el jugar, notaron que los tótem de agua no tenían sus tapas y estaban corridos.

Con el agua que almacenan los tótem, se realiza el riego de las plantas y árboles que fueron colocados en el lugar. El intento de robo generó el malestar de las personas que se acercaron al lugar para mantener el espacio limpio y cuidado.

Además, hacen un llamado a la reflexión, ya que consideran que no fue respetado el lugar que recuerda a los amigos, compañeros e hinchas del club Petrolero Argentino.