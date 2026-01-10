Incendios forestales: Está circunscripto el que se registró en zona de Rucachoroi

El último parte emitido desde este sábado a las 9 indica las novedades.

Este sábado, el parte emitido a las 9 por el Comando Operativo del Parque Nacional Lanín indica que está circunscripto.

Se informó que el incendio forestal registrado en la zona de Rucachoroi se encuentra circunscripto, sin avance fuera del perímetro establecido debido a la rápida intervención de los brigadistas.

Se indicó que durante la jornada del viernes, 20 brigadistas del ICE Norte, brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y pobladores de la zona trabajaron de manera coordinada en tareas de delimitación y contención del frente de fueg.

Eso permitió detener su propagación hacia áreas aledañas.

El operativo contó con el apoyo aéreo de un helicóptero y un avión hidrante del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

En el día de hoy, una cuadrilla del ICE Norte junto a pobladores continuará con las tareas de control, enfriamiento y vigilancia, con el objetivo de consolidar la contención y evitar reactivaciones.

Se recuerda que está absolutamente prohibido hacer fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.

El uso de fuego solo está permitido en campamentos organizados y habilitados, administrados por prestadores autorizados dentro de los Parques Nacionales.