Este es el pronóstico para el sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Este sábado llega con temperaturas máximas altas y ráfagas de hasta 54 kilómetros hacia la noche.
Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indicó una máxima de 36° Centígrados y la mínima de 18° Centígrados.
En cuanto al viento se pronostica del sector sudoeste a 18 kilómetros con ráfagas de 31 kilómetros en el día. Para la noche, la velocidad será de 43 kilómetros con ráfagas de 52.
El cielo estará mayormente despejado durante el día y para la noche se despejará.
El domingo tendrá una temperatura máxima de 34° y la mínima de 12° Centígrados.