Entidades sin fines de lucro no pagarán el mantenimiento de sus cuentas corrientes

Es un acompañamiento para las organizaciones

Asociaciones de bomberos voluntarios y clubes deportivos se suman este año a la exención de los costos de mantenimiento de sus cuentas corrientes a partir del convenio firmado entre el ministerio de Gobierno y el BPN.

De este modo, el Gobierno de la Provincia del Neuquén continúa fortaleciendo políticas públicas destinadas a acompañar a las organizaciones de la sociedad civil, reconociéndolas como el primer eslabón de la gestión comunitaria.

En este sentido, las asociaciones de bomberos voluntarios y los clubes deportivos fueron incluidos en un convenio que se firmó en 2025 para ser eximidos de los costos de mantenimiento de sus cuentas corrientes en el Banco Provincia del Neuquén.

El acuerdo de colaboración, implementado a través de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas (IPPJ), extiende la bonificación total de comisiones bancarias vinculadas al mantenimiento de hasta dos cuentas corrientes especiales por entidad, durante el período de mandato de sus autoridades registradas.

La adenda que mantiene la vigencia del convenio celebrado en junio pasado fue rubricada por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derecho Humanos, Jorge Tobares, y el presidente del Banco Provincia del Neuquén (BPN), Gabriel Bosco.

Tobares indicó que “estamos llevando adelante una tarea de articulación, de integración entre el banco y el gobierno y fundamentalmente con organizaciones de la sociedad civil que mediante este convenio logran alcanzar beneficios fundamentalmente con cuentas corrientes con una extensión y que significa generar una disponibilidad de un recurso que necesitan para poder volcarlos a las actividades que cada una de las instituciones desarrollan”.

Agregó que “en relación al convenio suscripto en 2025, este año estamos sumando a las asociaciones deportivas, clubes y asociaciones de bomberos de toda la provincia que brindan servicios significativos a la comunidad. Por lo que, estamos brindando herramientas que son útiles para los neuquinos, para desarrollar una multiplicidad de actividades que hacen a la vida cotidiana”.

Gabriel Bosco explicó “venimos trabajando mancomunadamente desde el año pasado que firmamos el primer convenio para bonificar y eximir a las asociaciones del pago de cualquier tipo de comisión. Con este convenio reafirmamos estas bonificaciones por un año más, las comisiones que no deben pagar están dentro de la cuenta corriente trabajando activamente con el banco y también la pueden utilizar como capital de trabajo para para sus gastos y demás actividades”.

La medida alcanza a bibliotecas populares, centros de jubilados, cooperadoras escolares y hospitalarias, asociaciones de fomento rural y organizaciones vinculadas a la discapacidad. Este año se suman asociaciones de bomberos y clubes deportivos -se estima que para 2026 los potenciales nuevos beneficiarios rondarán en las 253 – sumándose a otras organizaciones.

Además del beneficio económico directo, el convenio promueve la articulación institucional, la simplificación de trámites, y el acompañamiento activo a quienes sostienen espacios comunitarios en todo el territorio provincial.

En los primeros seis meses de aplicación de esta política más de 30 asociaciones civiles o simples asociaciones de distintos puntos de la provincia se acogieron al beneficio. Algunas de ellas son los centros de Jubilados y Pensionados de Senillosa y Andacollo, Asociación Civil Puentes de Luz de San Martín de los Andes, cooperadoras de la Escuela N° 164 de Caviahue, Hospital de San Patricio del Chañar y Hospital de Chos Malal.

También se sumaron las bibliotecas populares Eliel Aragón del barrio Mudón de Neuquén Capital, Dr. Gregorio Álvarez de Junín de los Andes, La Cascada de San Martín de los Andes, La Corona de Huinganco, entre otras.

Estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno y Justicia, Juan Grandi, el Inspector Provincial de Personas Jurídicas, Esteban Junca, y el Gerente Ejecutivo de Comercial y Canales del BPN, Guillermo Seisdedos.