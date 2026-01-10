Cutral Co: El restó de la bodega reabrió con acento en la gastronomía argentina

Este sábado se reabrieron las puertas. Los fuegos se encendieron temprano. Hubo degustación de vinos.

Desde este sábado se reabrieron las puertas del restaurante que comparte el espacio con la bodega Cutral Co.

De la mano del chef Matías Carpentier y Noelia, el lugar reabrió sus puertas para que las y los visitantes puedan degustar platos sabrosos, acompañados por los vinos que se elaboran en la bodega cutralquense.

“Es un tributo a la gastronomía neuquina y argentina. Esa es la identidad que queremos darle al lugar y el vino que los invito a probarlos. Este tmbién va a ser punto de venta y estará bueno para que todos puedan disfrutarlos”, contó minutos antes de que todo empezara a andar.

Carpentier explicó que “no tenemos que olvidarnos que si bien la gestión es privada, este restaurante es de todos. Tenemos que aprovechar la oferta gastronómica que es bastante amplia. Tendremos desayuno, café, para venir almorzar, a merendar. Abriremos desde las 9 de la mañana hasta entrada la noche”.

El espacio también permitirá ofrecer algunos platos orientados a los turistas y aprovechar la cercanía con la Ruta 22 -se encuentra a la altura del kilómetro 1.333- para tentarlos a pasar.

“Tenemos que pensar y proyectar para toda la sociedad que vivimos el día a día y quiere comer tranquilo, fresco, en un lugar. Los atadeceres son impactantes. Uno entra y parece que estamos en otro sitio”, subrayó.

Además, hizo la invitación a todos los que nunca vinieron a que se acerca. “Los esperamos con todo el corazón para darles un abrazo gastronómico”, subrayó.

La música será parte también de la propuesta porque se abrirán las puertas a músicos y artistas locales que quieran ofrecer sus canciones con el público. En la noche de inauguración fue el momento de Punto de Fuga. Las noches temáticas serán parte de la oferta.

Alrededor de las 20 se hizo la degustación de vinos blancos de la bodega, con una introducción breve que hizo el sommelier Sergio Landoni.

El restaurante que pertenece al municipio fue concesionado a Carpentier.