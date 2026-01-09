Robó en una peluquería de Plaza Huincul y quedó registrado en las cámaras

Un ladrón logró ingresar a una peluquería en el barrio Otaño y se llevó varios elementos. La persona damnificada alertó a las y los vecinos sobre la presencia de este hombre que quedó grabado en las cámaras para que tengan cuidado.
El ladrón se fue con un secador de pelo rojo, un espejo grande -que se ve en las imágenes- con marco rosado, y unas joyitas de oro, según detalló.
En principio, la persona advierte de la presencia para que el resto de la vecindad tome las precauciones debido a que desde la Policía les indicaron que no pueden actuar porque, supuestamente, el intruso no está en sus cabales.