Plaza Huincul: chocaron y uno terminó en la vereda

Fue minutos después del mediodía en la avenida San Martín.

Un incidente vial se registró hoy al mediodía en la avenida San Martín – Ruta 22- a la altura de Toribio Otaño en Plaza Huincul.

Según los ocasionales testigos, el impacto fue entre un Fiat Pulse y automóvil Chevrolet modelo Meriva. Fue este último rodado el que como consecuencia del choque terminó sobre la vereda de las oficinas de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad en Plaza Huincul.

A pesar de las consecuencias, no hubo que lamentar personas heridas. Ambos rodados lograron continuar luego con la ayuda y colaboración del personal de tránsito municipal y de la Policía provincial.