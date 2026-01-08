Hallaron la sexta granada en el Lago Epuyén y se profundiza la investigación

Según informó el gobernador de Chubut se trata de granadas de mano fragmentarias FMK2, de fabricación nacional y uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El hallazgo de una sexta granada de guerra en el Lago Epuyén, en la provincia de Chubut, volvió a generar preocupación entre autoridades y vecinos, y reforzó el operativo preventivo desplegado en la zona. El nuevo episodio se suma a una serie de descubrimientos similares ocurridos durante el último mes, que obligaron en reiteradas ocasiones a restringir accesos y cerrar sectores para resguardar a turistas y residentes.

La última granada fue encontrada en el área conocida como Playa Escondida, dentro del Parque Municipal Puerto Bonito. Ante el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad y trabajó personal especializado para asegurar el perímetro y retirar el artefacto sin riesgos.

Según informó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se trata de granadas de mano fragmentarias FMK2, de fabricación nacional y uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Estos artefactos contienen una carga de Compuesto B, una mezcla de TNT y hexógeno de alto poder explosivo. Si bien las granadas halladas no poseen detonador, las autoridades advirtieron que pueden resultar peligrosas ante impactos severos o exposición a temperaturas extremas.

De acuerdo con datos técnicos, el radio letal de este tipo de explosivos es de aproximadamente cinco metros, mientras que la proyección de fragmentos podría provocar lesiones a distancias cercanas a los cien metros.

Los investigadores señalaron que estas granadas suelen distribuirse en kits de seis unidades, un dato que refuerza la hipótesis de que los artefactos fueron depositados de manera intencional. El primer hallazgo se produjo el 9 de diciembre, cuando un turista que practicaba buceo detectó una granada en el fondo del lago.

En algunos de los lugares donde aparecieron los explosivos se observaron inscripciones con simbología anarquista, lo que abrió nuevas líneas de investigación. Las autoridades no descartan que se trate de una acción deliberada destinada a generar temor y afectar la actividad turística en la comarca andina.

La investigación se desarrolla en conjunto con fuerzas de seguridad provinciales, organismos nacionales y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En paralelo, el Gobierno de Chubut anunció la apertura de una licitación para la instalación de cámaras de videovigilancia en la región, con el objetivo de prevenir hechos similares y fortalecer el control en zonas de acceso.