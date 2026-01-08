El Petróleo modifica recorridos y horarios en Cutral Co y Plaza Huincul

Los cambios que ya se encuentran vigentes de lunes a viernes

La cooperativa de transporte urbano El Petróleo informó modificaciones en los recorridos y horarios de sus líneas que prestan servicio en Cutral Co y Plaza Huincul, cambios que ya se encuentran vigentes de lunes a viernes y que buscan reorganizar la cobertura en distintos barrios y puntos clave de ambas ciudades.

Línea 1 – Hospital / Barrio Otaño

El servicio mantiene como punto de partida el Hospital, con inicio a las 6:30, recorriendo barrios de Cutral Co y Plaza Huincul, y regresando hacia Barrio Otaño.

Salidas desde Hospital:

06:30 – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:30 – 14:00 – 15:30 – 17:00 – 18:30 – 20:00

Salidas desde B° Otaño:

07:15 – 08:45 – 10:15 – 11:45 – 13:15 – 14:45 – 16:15 – 17:45 – 19:15 – 20:45

El servicio finaliza a las 21:30 en el Hospital.

Desde las 19 horas, la bajada por calle 13 de Diciembre se realiza por Santa Teresita y Santa Isabel.

Línea 2 – Campamento Uno

La Línea 2 conecta Barrio Uno, el centro de Cutral Co, Plaza Huincul y el Hospital.

Salida desde B° Uno: 06:20

06:20 Llegada a cabecera B° Uno: 07:50 y 08:20

07:50 y 08:20 Salidas desde B° Uno:

06:20 – 07:50 – 09:20 – 10:50 – 12:20 – 13:50 – 15:20 – 16:50 – 18:20 – 19:50 – 21:20

Luego de las 19 horas, la bajada por 13 de Diciembre se realiza por Santa Teresita.

Línea 2 Bis – Central / Sanatorio

Este servicio comienza más temprano y refuerza el recorrido entre el área central, sanatorios y barrios residenciales.

Salida inicial: 05:20

05:20 Vuelta: 06:00

06:00 Frecuencia de vueltas:

05:20 – 06:20 – 07:20 – 08:20 – 09:20 – 10:20 – 11:20 – 12:20 – 13:20 – 14:20 – 15:20 – 16:20 – 17:20 – 18:20 – 19:20 – 20:20 – 21:20

Desde las 19 horas, la subida por 13 de Diciembre se traslada a Santa Isabel.

Desde la empresa recomiendan a los usuarios consultar los nuevos recorridos, especialmente en horarios nocturnos, y planificar sus viajes teniendo en cuenta las modificaciones anunciadas.