Bromatología refuerza controles para prevenir la venta de alimentos vencidos en Cutral Co

En los últimos meses se llevaron adelante más de 30 decomisos en mercados barriales, verdulerías, supermercados y fiambrerías.

Comercio y Bromatología de Cutral Co intensificó los controles en distintos comercios de la ciudad tras detectar un incremento en la presencia de alimentos vencidos. La información fue confirmada por la subsecretaria del área, Tania Martinelli, quien brindó detalles sobre los operativos realizados.

Según indicó la funcionaria, en los últimos meses se llevaron adelante más de 30 decomisos en mercados barriales, verdulerías, supermercados y fiambrerías. “La cantidad de productos vencidos se ha incrementado considerablemente y estamos encontrando todo tipo de mercadería fuera de fecha”, señaló.

Martinelli explicó que los alimentos incautados son trasladados a la planta de residuos de la ciudad, donde se procede a su incineración en el horno pirolítico, garantizando una correcta disposición final y evitando posibles riesgos para la salud pública.

Asimismo, remarcó la importancia de la colaboración de los consumidores y brindó recomendaciones ante la detección de productos vencidos. En caso de encontrarlos en góndola antes de adquirirlos, se sugiere tomar una fotografía y comunicarse con el área de Bromatología indicando el comercio. Si el producto es detectado en el domicilio, se puede realizar la denuncia correspondiente presentando el ticket de compra.

Las denuncias pueden realizarse en la oficina de Bromatología, ubicada sobre Ruta 22, junto a la Casa de la Historia, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o bien a través del número de guardia de Comercio y Bromatología: 299 553 2521.