Volcó un camión brasileño en Ruta 40 a la altura del Puente Pavía

Dos personas fueron trasladadas al hospital de Zapala

Este lunes 5, se produjo un siniestro vial en la Ruta Nacional N° 40, a la altura del Puente Pavía, donde un camión con semirremolque volcó sobre su lateral derecho y quedó al costado de la cinta asfáltica.

El vehículo, un Scania de dominio brasileño, perteneciente a la empresa Rodo MW, circulaba en sentido Zapala – Las Lajas, con destino final a Chile. Era conducido por un hombre de 44 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 42 años, ambos de nacionalidad brasileña.

En el lugar intervino personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que realizó curaciones en la cabeza del conductor. La acompañante no presentaría lesiones, aunque ambos fueron trasladados al Hospital de Zapala de manera preventiva para una mejor evaluación médica.

Desde la Comisaría N° 27 informaron que no hubo terceros involucrados en el hecho. Asimismo, la empresa propietaria del rodado inició las gestiones para estabilizar el camión y retirarlo del lugar, a fin de normalizar la situación en el sector.