Reclamo por la falta de agua en la parte nueva de barrio Unión

Las quejas son porque la presión no es suficiente y tampoco el tiempo en el que reciben el líquido.

Los días de calor continuos elevan el consumo de agua potable. Sin embargo, hay algunos sectores de Cutral Co donde la escasez se siente.

Una vecina hizo oir su demanda porque según su relato, hace “tres días estamos sin una gota de agua”.

En este caso, se trata de una familia que vive en la zona de Alem y ARA San Juan. De acuerdo a lo que describió deben haceer “malabares para mantener la higiene” más el gasto que implica la compra de agua para consumo.

“Esto no es de ahora, todos los días tengo que esta rogando que manden el agua con mas presión, porque no alcanza con una hora al día. No llenamos ni un balde de agua”, agregó.



Aprovechó también para hacer el reclamo por la falta de limpieza en los alrededores, y la presencia de los animales e insectos que habitualmente se encuentran. “Nos cansamos con mis vecinos de llamar por el reclamo de agua y la limpieza, pero el municpiio hace oídos sordos”, subrayó.

Describió que la zona afectada por la falta de presión o la escasez es la zona nueva del barrio Unión.