Faltará el agua en Cutral Co y Huincul por un desperfecto en el ducto Los Barreales

Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén, EPAS, se informó que debido a la pérdida detectada en una válvula de purga en el acueducto Los Barreales, habrá restricción en el servicio.
Según se indicó que este ducto salió de servicio. En consecuencia, habrá cortes programados en los siguientes horarios: de 13 h a 17 h y en la madrugada de 00.30 h hasta las 05 h.
El personal de mantenimiento se encuentra trabajando para solucionar el inconveniente y normalizar el servicio lo antes posible.
Se solicita a los usuarios de las localidades afectadas hacer un uso responsable del recurso, priorizando la higiene y el consumo humano.
El EPAS informó un número de contacto para las consultas: 0800 222 4827