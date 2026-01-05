Huincul: familia afectada por el incendio agradeció las donaciones y pidió que no lleven más

La familia del barrio Centenario de Plaza Huincul que sufrió un incendio el viernes 25 de diciembre agradeció de corazón todas las donaciones que les hicieron llegar ante el siniestro que debieron atravesar.
Sin embargo, pidió que, por favor, ya no les acerquen más donaciones porque afortunadamente ya se encuentran bien. Así lo refirió en comunicación con Cutral Co al Instante e insistió en el agradecimiento para quienes se solidarizaron y se acercaron con todo tipo de donaciones.
Yoana, la vecina, dijo que ya se encuentran cubiertos con los elementos y artículos necesarios para continuar, por lo que pide que no le acerquen o se comuniquen.
Qué ocurrió
El incendio ocurrió el viernes 25 y afectó una vivienda ubicada sobre calle Potenzoni, donde residían Yohana y su hija de 10 años, quienes perdieron absolutamente todas sus pertenencias.
El fuego consumió por completo el inmueble y también destruyó una camioneta Fiat Toro 0 km que se encontraba estacionada bajo un tinglado. Como consecuencia del intenso operativo de emergencia, se registraron cinco voluntarios lesionados, mientras que los daños materiales fueron totales.