Así será la atención ampliada en los Centros de Salud de Otaño y Pampa durante esta semana

Contempla atención con turno y a demanda en las especialidades de medicina general, obstetricia, ginecología, odontología y pediatría

Los Centros de Salud de los barrios Otaño y Pampa, en las localidades de Plaza Huincul y Cutral Co, brindarán atención ampliada de 8 a 20 horas durante esta semana, con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud en la comunidad.

La iniciativa contempla atención con turno y a demanda en las especialidades de medicina general, obstetricia, ginecología, odontología y pediatría, según el cronograma establecido para cada jornada.

El martes 6 de enero, el Centro de Salud del barrio Otaño ofrecerá atención en medicina general, obstetricia y odontología, en su sede ubicada en Salta 400, Plaza Huincul. Las consultas pueden realizarse al teléfono 4967107.

El miércoles 7 de enero, la atención ampliada se trasladará al Centro de Salud del barrio Pampa, donde se brindarán servicios de medicina general y obstetricia, en el edificio ubicado en Tucumán y Santa Teresita, Cutral Co. El número de contacto es 4962483.

En tanto, el jueves 8 de enero, el Centro de Salud de Otaño retomará la atención ampliada con servicios de medicina general, ginecología y odontología, nuevamente en Salta 400, Plaza Huincul, con el mismo número de contacto para turnos y consultas.