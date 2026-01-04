Se realizará una nueva edición de la Feria de Emprendedores en Plaza Huincul.

Este domingo se llevará a cabo una nueva edición de la Feria de Emprendedores en la ciudad de Plaza Huincul. La actividad se desarrollará de 19 a 23 horas en el Parque Lineal Parque Rivadulla, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá a emprendedores y emprendedoras locales que ofrecerán una amplia variedad de productos, entre ellos artesanías, elaboraciones gastronómicas, indumentaria y artículos de producción propia. El objetivo de la feria es promover el trabajo independiente, fortalecer la economía local y generar un espacio de encuentro para la comunidad.